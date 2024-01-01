PizzaFall

PizzaFall

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Вебсайт: poki.com

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PizzaFall — це захоплююча аркадна пригода, де ви керуєте шматком піци, оснащеним шутерами на ногах. Спускайтеся через рівні, що постійно змінюються, наповнені смачними ворогами, такими як картопля фрі, гамбургери та салати. Щоб переконатися, що ви пройшли рівень живим, ви повинні використовувати свої швидкі рефлекси, щоб вибухнути їх. Заробляйте очки салямі, щоб розблокувати різноманітні бонуси, розкидані по багатьох смачних рівнях гри. Чи готові ви розрізати подію та стати справжнім героєм піци?

Вебсайт: poki.com

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