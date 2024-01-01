Penalty Shooters X — це захоплююча футбольна гра, у якій ваша мета — перевершити команду суперника. Коли настане ваша черга стріляти, приціліться та виміряйте свій удар, щоб забити. Захищаючись, візьміть на себе роль воротаря — уважно стежте за рухами суперника та стрибайте в потрібне місце, щоб відбити. Удосконалюйте свої навички в режимі Tier Challenge, виграючи матчі та просуваючись вгору, або переходьте прямо в режим Кубка світу, щоб протистояти досвідченим суперникам і грати за свою улюблену команду. Чи можете ви стати найкращим футболістом і воротарем усіх часів?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Penalty Shooters X». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.