Penalty Shooters X

Penalty Shooters X

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Вебсайт: poki.com

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Penalty Shooters X — це захоплююча футбольна гра, у якій ваша мета — перевершити команду суперника. Коли настане ваша черга стріляти, приціліться та виміряйте свій удар, щоб забити. Захищаючись, візьміть на себе роль воротаря — уважно стежте за рухами суперника та стрибайте в потрібне місце, щоб відбити. Удосконалюйте свої навички в режимі Tier Challenge, виграючи матчі та просуваючись вгору, або переходьте прямо в режим Кубка світу, щоб протистояти досвідченим суперникам і грати за свою улюблену команду. Чи можете ви стати найкращим футболістом і воротарем усіх часів?

Вебсайт: poki.com

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