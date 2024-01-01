Papa's Cupcakeria

Papa's Cupcakeria

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Вебсайт: poki.com

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Papa's Cupcakeria відкрилася в мальовничому містечку Фростфілд, і ти відповідаєш за випікання та прикрашання капкейків у магазині! Прокладайте свій шлях через усі свята в році та опануйте всі чотири станції ресторану, щоб стати майстром виготовлення кексів.

Вебсайт: poki.com

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