Nails DIY: Manicure Master

Nails DIY: Manicure Master

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Nails DIY: Manicure Master — це гра в одягання, у якій ви можете створювати найпрекрасніші нігті! Почніть із вибору стилю — милий, натхненний океаном чи поп. Визначтеся з формою та довжиною ваших нігтів, а потім нанесіть свій улюблений лак для нігтів, від однотонних до градієнтних відтінків зі спецефектами. Додайте різноманітні наклейки для унікального штриху, завершіть усі свої пальці та доповніть образ стильною каблучкою. Сфотографуй і поділися своїм шедевром з друзями! Покажіть свій дизайн і подивіться, хто може стати найкращим майстром манікюру!

Вебсайт: poki.com

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