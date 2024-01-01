Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «My Perfect Hotel» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

My Perfect Hotel — це проста гра, у якій ви керуєте готелем своєї мрії! Заселяйте гостей, прибирайте номери, збирайте платежі та чайові та стежте, щоб у ванних кімнатах завжди був туалетний папір. Оновлюйте готельні номери, розширюйте свій бізнес і найміть співробітників для допомоги в різних завданнях. Розвивайте свої навички менеджера, інвестора та дизайнера! Ви готові побудувати власну імперію розміщення?

Вебсайт: poki.com

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