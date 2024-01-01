Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Minecraft Classic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Minecraft Classic — це безкоштовна багатокористувацька онлайн-гра, де ви можете будувати та грати у своєму власному світі. Minecraft Classic містить 32 блоки, з яких можна будувати, і дозволяє створювати все, що завгодно, у творчому режимі або запросити до 8 друзів приєднатися до вас на вашому сервері для розваги для кількох гравців.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Minecraft Classic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.