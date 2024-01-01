Mine Cartoon: Cube World — весела гра, яка перенесе вас у захоплюючу пригоду в блоковому всесвіті! Виберіть, розпочати історію кохання або вирушити в самотню подорож, щоб стати вправним стрільцем з лука. В історії кохання ваша місія — за всяку ціну повернути свою дівчину! Після того, як її заберуть прямо на ваших очах, ви будете приймати рішення та зіткнетеся з наслідками, намагаючись її врятувати. Збирайте всі види кінцівок і подивіться, скільки спроб потрібно для успіху! Якщо ви віддаєте перевагу вдосконаленню навичок стрільби з лука, пориньте в історію лучника та постріляйте в зомбі! Ви готові до цієї веселої та незвичайної пригоди у світі кубів?

Вебсайт: poki.com

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