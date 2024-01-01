Merge Penguins

Merge Penguins

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Вебсайт: poki.com

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Merge Penguin — це захоплююча гра зі злиттям, у якій ви вилуплюєте та розвиваєте різних пінгвінів, щоб відбивати хвилі ворожих атак! Почніть із купівлі яєць, потім об’єднайте однакові, щоб створити сильніших пінгвінів. Стратегічно розмістіть своїх пінгвінів, щоб максимально посилити їхній захист, вдосконалюйте їх, щоб завдавати більше шкоди, і використовуйте підсилення, щоб підготуватися до наближаючих хвиль. Чим більше ви граєте, тим більше унікальних пінгвінів ви розблокуєте. Від скількох хвиль можуть захиститися ваші пінгвіни?

Вебсайт: poki.com

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