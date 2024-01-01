Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MagicLand.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MagicLand.io — це бойовик, який запрошує вас вирушити у чарівну пригоду! Як маг, ви можете перетнути містичний ландшафт і покращити свої навички. Перемагайте магів-суперників, щоб піднятися в таблиці лідерів. Рятуйте чарівних тварин, щоб вони супроводжували вас і допомагали вам у подорожі. Чи станете ви наймогутнішим магом у царстві?

Вебсайт: poki.com

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