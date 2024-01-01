Kate's Cooking Party 2 — це захоплююче продовження Kate's Cooking Party, що приносить ще більше задоволення від керування рестораном. Цього разу ви можете грати з друзями! Як доброзичливий сервер, ваша мета — зробити клієнтів задоволеними. Приймайте їхні замовлення, подавайте напої, подавайте їжу на стіл, прибирайте та мийте посуд за потреби. Перевірте свої навички управління часом, пройшовши всі рівні поодинці або об’єднавшись із друзями, щоб разом виконувати місії. Ви готові приєднатися до цієї веселої кулінарної вечірки з друзями?

Вебсайт: poki.com

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