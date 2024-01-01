Будьте готові до роботи в Jamjam! У цьому екшн-платформері ви граєте за драглистий куб, який вам доведеться перекинути до варп-труби в кінці. По дорозі можна збирати зірки. Якщо ви зберете їх усі - ви отримаєте 3 зірки! Спробуйте отримати 3 зірки на всіх рівнях! Чи зможете ви дотягнути до кінця Jamjam?

Вебсайт: poki.com

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