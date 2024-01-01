Headcase

Headcase

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Норман Ноґґінг був звичайним Джо, який засиджувався допізна, читаючи комікси, коли вдарила космічна блискавка й відправила його в божевільний світ, де всі ходили по стінах. Тепер Норман став супергероєм із справді великою головою! Ви повинні допомогти йому пролетіти різні рівні цілим, уникаючи ворогів і перешкод. Чи можете ви безпечно повернути Нормана додому?

Вебсайт: poki.com

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