Grapple Grip

Grapple Grip

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Вебсайт: poki.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Grapple Grip — це головоломка-платформер, яка перевіряє ваші навички гри! Оснащений універсальним грейфером, ви пройдете складні рівні. Використовуйте грейфер, щоб прикріпитися до платформ, піднімаючись вище та долаючи складні перешкоди. Розгадуйте головоломки, знайдіть вихід і не хвилюйтеся, якщо ви застрягли — ви завжди можете скористатися кнопкою підказки, щоб отримати допомогу. Чи зможете ви пройти шлях до кінця та перемогти кожен рівень?

Вебсайт: poki.com

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