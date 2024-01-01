Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Grapple Grip» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Grapple Grip — це головоломка-платформер, яка перевіряє ваші навички гри! Оснащений універсальним грейфером, ви пройдете складні рівні. Використовуйте грейфер, щоб прикріпитися до платформ, піднімаючись вище та долаючи складні перешкоди. Розгадуйте головоломки, знайдіть вихід і не хвилюйтеся, якщо ви застрягли — ви завжди можете скористатися кнопкою підказки, щоб отримати допомогу. Чи зможете ви пройти шлях до кінця та перемогти кожен рівень?

Вебсайт: poki.com

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