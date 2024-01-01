Fluffy Out — це пригодницька гра-головоломка, у якій ви вирушаєте на місію порятунку милих пухнастих прибульців. Щоб направити їх до космічного корабля та повернути додому, вам доведеться видалити шпильки з ігрового поля, щоб вони могли впасти. Але стережіться бомб, що ховаються! З сотнями рівнів, які потрібно подолати, кожен з яких пропонує унікальні випробування, і безліч пухнастих інопланетян, які потрібно розблокувати, завжди є чим зайнятися. Чи можете ви повернути пухнастиків додому?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fluffy Out». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.