Flag Paint: World Tour

Flag Paint: World Tour

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Вебсайт: poki.com

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Flag Paint: World Tour — це вікторина, яка перевіряє ваші знання географії! Відкривайте світ, розблоковуючи та розфарбовуючи прапори різних країн у правильні кольори. Киньте виклик іншим гравцям у багатокористувацькому режимі, щоб дізнатися, хто знає більше про країни та регіони. Використовуйте підказку для допомоги, коли це необхідно. Нехай пригоди починаються зараз!

Вебсайт: poki.com

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