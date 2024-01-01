Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flag Paint: World Tour» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Flag Paint: World Tour — це вікторина, яка перевіряє ваші знання географії! Відкривайте світ, розблоковуючи та розфарбовуючи прапори різних країн у правильні кольори. Киньте виклик іншим гравцям у багатокористувацькому режимі, щоб дізнатися, хто знає більше про країни та регіони. Використовуйте підказку для допомоги, коли це необхідно. Нехай пригоди починаються зараз!

Вебсайт: poki.com

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