Fatcat — це шутер, створений Nitrome. Літай у небо міста, щоб перемогти запеклих мікробів! Уберігайте кота-мишку від біди. Ви можете стріляти бластерними променями птиці в будь-який час. Нагодуйте свого кота тістечком, щоб активізувати його здібності та активувати мега-відрижку! Переміщення миші: Переміщення за допомогою клавіш зі стрілками. Утримуйте ліву кнопку миші, щоб стріляти. Переміщення кота: Переміщення за допомогою WASD. від Nitrome як флеш-гра, а пізніше емульована в HTML5 від AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

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