Настав час конфлікту з посівами у Farm Battles! У цій битві 1 на 1 ви граєте за фермера, який має заробити більше грошей, ніж їхній супротивник. Спочатку вам доведеться обробити ґрунт, щоб підготувати його, а потім ви зможете садити свої культури. З часом буде рости ваш урожай, який ви зможете продати за гроші! Переможе той, хто зможе отримати більше грошей за 3 хвилини! Схоже, що ваш суперник перемагає? Відвідайте ферму, щоб придбати бонуси! Ви можете посилати шторм і дощ на іншу ферму, щоб на деякий час зупинити прогрес ваших опонентів! Чи можете ви стати найшвидшим фермером?

Вебсайт: poki.com

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