Elysian: де реальність і віртуальний бій розмиваються. У цьому карколомному FPS перемагають лише найсильніші та найстратегічніші гравці. Виберіть свій шлях: адреналінові сутички проти досвідчених супротивників або випробувайте свої можливості в невблаганному режимі виживання. У сутичці опануйте передову зброю та футуристичні технології, щоб перевершити суперників на динамічних полях битв. Режим виживання: зіткніться з невблаганними ворогами, кожна хвиля страшніша за попередню. Наполягайте на собі, щоб вижити. Завдяки приголомшливому візуальному ефекту та швидкому геймплею Elysian занурює вас у світ, де межа між грою та реальністю розривається. Приєднуйтесь до боротьби та доведіть свою цінність у цьому незабутньому досвіді FPS.

Вебсайт: poki.com

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