Dadish 3D

Dadish 3D

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Вебсайт: poki.com

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Дадіш повернувся для абсолютно нової пригоди - тепер у 3D! Dadish 3D — це гра на платформі, де ви граєте за Dadish, тата-редьку, який відповідає за пошук своїх дітей. Плаваюча реклама прийшла і забрала його дітей, і його батьківські почуття підказують йому, що щось не так! Врятуйте його маленьку редиску, стрибаючи через ліс, обшукуючи пляжі та борючись із великими поганими босами! Ви готові до абсолютно нового виміру дадіш?

Вебсайт: poki.com

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