BUMPY JUMPY

BUMPY JUMPY

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Вебсайт: poki.com

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BUMPY JUMPY — не типова гра для платформи — вона змінює сценарій механіки стрибків! Замість того, щоб натискати вгору, щоб стрибнути, вам потрібно буде натиснути клавішу вниз, щоб підняти свого стрибучого персонажа до неба! Використовуйте інерцію в своїх інтересах, підстрибуючи вище з кожним стрибком, коли котитеся до місця призначення. Відкрийте для себе різні платформи, які збільшують вашу швидкість, знаходячи найшвидший маршрут до фінішу. Пам’ятаючи про швидкісний біг, відточуйте свої навички та оптимізуйте свій шлях на кожному рівні. Чи можете ви прокласти свій шлях до успіху?

Вебсайт: poki.com

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