Bullet Bros

Bullet Bros

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Bullet Bros — це захоплююче продовження кумедної платформерної гри Flip Bros. Цього разу ви озброєні потужною рушницею, яка додає абсолютно новий вимір ігровому процесу. Використовуйте віддачу від своїх пострілів, щоб рухатися в повітрі, обертатися та кидати ворогів у забуття! Чим більше ви граєте, тим більше крутого одягу та потужної зброї ви зможете розблокувати! Думаєте, у вас є те, що потрібно? Готуйтеся до старту!

Вебсайт: poki.com

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