Brigand Brigade

Brigand Brigade

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Вебсайт: poki.com

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Будьте готові до старту в Brigand Brigade! У цьому екшн-платформері вам належить швидко і спритно пробиратися по рівнях. Під час проходження ви можете стріляти або стрибати в мішені, які бачите на рівні. Чим більше цілей ви влучите, тим кращий ваш результат. Спробуйте отримати три зірки на всіх рівнях! Що більше зірок ви отримаєте, то більше розбійників і зброї ви розблокуєте. Є безліч предметів колекціонування, тож спробуйте зібрати їх усі! Чи можете ви стати найшвидшим і найточнішим розбійником з усіх?

Вебсайт: poki.com

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