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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bottle Flip Challenge» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bottle Flip Challenge — це гра на спритність, яка перевіряє вашу точність, коли ви прагнете, щоб пляшка ідеально приземлилася на стіл. Проведіть пальцем угору, щоб перевернути пляшку. Чим вище ваш фліп, тим складніше стає. Це розчаровує, але неймовірно весела та захоплююча гра! Чи зможете ви виграти найкращий виклик Bottle Flip Challenge?

Вебсайт: poki.com

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