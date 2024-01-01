Bird Jumper

Bird Jumper

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Вебсайт: poki.com

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Bird Jumper — це гра-головоломка на платформі, у якій вам потрібно керувати голодною пташкою, яка з’їсть усіх черв’яків! Проходьте через небезпечні перешкоди та стратегічно плануйте свій маршрут, щоб уникнути смертельних пасток. Отримайте чарівні зілля, щоб отримати спеціальні здібності, наприклад подвійний стрибок або політ. По дорозі заробляйте монети, щоб розблокувати різноманітні круті шкури птахів. Завдяки поєднанню розгадування головоломок і насиченого екшном геймплею Bird Jumper випробує ваші навички. Чи можете ви допомогти пташці-стрибунці втамувати голод і пройти всі рівні?

Вебсайт: poki.com

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