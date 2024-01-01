Apple Knight: Farmers Market

Apple Knight: Farmers Market

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Вебсайт: poki.com

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Apple Knight: Farmers Market — це неактивна гра, де ви керуєте власним ринком у чарівному блоковому світі! Почніть зі збирання яблук з дерев, демонстрації їх і продажу своїм клієнтам. Використовуйте зароблені гроші, щоб розширити свій ринок і додати більше товарів, наприклад кукурудзи чи яєць. Їдьте верхи, щоб прискорити виконання завдань і підвищити ефективність! Найміть помічників, які допоможуть вам у виконанні різних обов’язків. Чи готові ви розвивати свій ринок і стати повним володарем ринку?

Вебсайт: poki.com

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