OMG Word Professor

OMG Word Professor

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У OMG Word Professor гравцям потрібно використовувати свої здібності до мислення та словниковий запас, щоб комбінувати фрагменти головоломки в повні слова. OMG Word Professor — це весела казуальна гра, у якій гравці знаходять і поєднують букви, щоб утворити значуще слово, торкаючись і перетягуючи їх. Гра не вимагає особливої ​​майстерності. Це вимагає мислення і багатого словникового запасу. Якщо гравець знає багато лексики, це також є перевагою, щоб допомогти вам легше та швидше вирішувати головоломки. Коли ви почнете грати в OMG Word Professor, з’явиться перетасована таблиця кросвордів. Це може заплутати гравців. Але зберігайте спокій і терпіння, потім торкайтеся та перетягуйте літери разом, щоб утворити слова. Це можуть бути базові слова або слова, яких ви ніколи не знали. У грі підраховуються очки. Чим більше слів ви знайдете, тим вищий ваш бал. Спробуйте знайти якомога більше слів і отримати якомога більше балів.

Вебсайт: connectionsgame.io

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