Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Metaplane» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Trust the data that powers your business. Automated end-to-end data observability — so data teams are the first to know about data issues.

Вебсайт: metaplane.dev

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