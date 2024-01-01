Guess Word

Guess Word

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У грі Guess Word гравці матимуть 6 шансів знайти слово з 4 літер. Звертайте увагу на колір літери після кожного передбачення. Guess Word — це захоплююча гра-головоломка, у якій гравцям доведеться використовувати весь свій словниковий запас, щоб знайти таємниче слово з 4 букв. Це базове англійське слово, але з першої спроби ви нічого не зрозумієте. Ви можете випадково вгадати лише одне значуще слово з першої спроби. Але тоді ви дізнаєтесь, чи точний він чи ні, і наскільки він точний у цій грі, за кольором кожного кросворду. Букви, які стають зеленими, є правильними буквами. Жовті текстові поля – це літери, які з’являються у слові, але знаходяться в іншому місці. Решта букв - це літери, яких немає в слові. Добре подумайте, щоб знайти правильну відповідь за найменшу кількість спроб.

Вебсайт: connectionsgame.io

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