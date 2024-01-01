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Grimace's Birthday — це браузерна гра-платформер 2023 року, розроблена Krool Toys і видана McDonald's. Гра, випущена разом із Grimace Shake 12 червня 2023 року, була створена за допомогою програмного забезпечення для імітації назви Game Boy Color.

Вебсайт: grimacesbirthday.com

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