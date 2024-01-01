Gram Jam

Gram Jam

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Gram Jam — весела гра на вгадування слів, у якій гравці створюють слова в рядках і стовпцях, міняючи літери місцями. Він заснований на правилах ігор жанру Wordle. Gram Jam має 2 режими: класичний і щоденний. У режимі щоденної гри ви можете грати лише раз на день. Навіть якщо ви впораєтеся правильно, ви не зможете продовжити до наступної головоломки. Але ви можете це зробити, якщо граєте в класичному режимі. Він заснований на правилах гри Wordle. Після кожного передбачення літери змінюватимуть колір, щоб вказати, правильне ваше передбачення чи ні. Якщо прогноз правильний, лінія стане зеленою. Але добре подумайте, перш ніж робити прогнози.

Вебсайт: connectionsgame.io

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