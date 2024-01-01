Geometry Dash Lite

Geometry Dash Lite

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Вебсайт: geometrydashlite.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Geometry Dash Lite» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Geometry Dash Lite — це захоплююча ритмічна гра-платформер. Керуйте квадратом через різні перешкоди та виклики, щоб показати свої навички. Ваше завдання - досягти кінця кожного рівня, не зіткнувшись з жодними перешкодами.

Вебсайт: geometrydashlite.io

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