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GENESIS

GENESIS

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Вебсайт: now.gg

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Грайте в GENESIS онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. Зіграйте в GENESIS, класичну рольову гру з унікальною системою підвищення рівня, запропонованою UBIS. Використовуйте стратегію та лідерство, щоб привести свою групу до перемоги в PVP-битві в реальному часі проти гравців з усього світу. Кожен гравець має власний стиль лідерства та тактику. Зіткніться з іншими капітанами, потім навчіться думати на льоту, коли ви адаптуєтесь до їхніх різних стилів бою. Доведіть, що ви найкращий у світі в цьому ідеальному поєднанні бою в реальному часі та епічної стратегічної рольової гри. Зробіть своїх героїв ще могутнішими за допомогою понад 200 видів зброї. Скористайтеся елементарною спорідненістю своїх героїв, щоб отримати перевагу на полі бою. З now.gg ви можете воювати проти найкращих капітанів світу на будь-якому пристрої з браузером і підключенням до Інтернету. Перетворіть свої старі пристрої на вдосконалені ігрові автомати миттєво за допомогою now.gg!

Вебсайт: now.gg

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