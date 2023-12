Game of Sultans — це рольова гра, розроблена Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Ви керуєте під час розквіту Османської імперії. Ви сидите за водієм як Султан або Султана, якщо входите в розкішний одяг. Беріть участь у захоплюючих і пристрасних зіткненнях, наглядайте за своєю Імперією за допомогою мудрих візирів і вирощуйте своїх вихованців і спадкоємців на службі Імперіуму! Придворний розплідник домашніх тварин відкрито! Пограйте зі своїми відданими домашніми улюбленцями та відправте їх на природу! Якщо ви будете з ними добре ставитися, то найсміливіші стануть на вашому боці і захистять імперію! Найпривабливіші люди світу приходять, щоб зустріти вас, але хто підкорить ваше серце? Напишіть свою історію кохання після вибору своєї половинки! Що може бути краще, ніж зберегти свою спадщину та сприяти успіху своїх дітей? Коли вони достатньо дорослі, видайте їх заміж за спадкоємців ваших друзів, щоб створити міцні зв’язки! Грайте в Game of Sultans онлайн на ПК або мобільному телефоні без завантаження. Використовуйте веб-браузер, щоб грати в ігри Android. Почніть грати в ігри онлайн безкоштовно на now.gg.

Вебсайт: now.gg

