У Flappy Birdle гравець повинен одночасно вводити букви в порожнє поле і контролювати політ птаха, щоб він не торкався землі. Вгадайте загадкове слово за 6 спроб. Ця гра поєднує в собі ігровий жанр Wordle і популярну гру Flappy Bird, що вимагає розумових здібностей у поєднанні зі спритністю в роботі. Flappy Birdle має вищий рівень складності, ніж інші ігри Wordle, тому що вам потрібно добре подумати, щоб вгадати слово, і звернути увагу на рівновагу птаха. Тому у гравців не буде багато часу на роздуми, щоб придумати словниковий запас порівняно з іншими іграми Wordle. Фокус проходження цієї гри полягає в тому, що коли ви бачите, як птах поступово падає на землю або не тримає рівноваги, натисніть букву. Але максимальна кількість спроб у цій грі обмежена 6 разами, тому, поки пташка ще тримає рівновагу, швидко придумайте слово, яке потрібно заповнити в порожньому полі. Крім того, Flappy Birdle все ще має той самий геймплей, що й інші ігри Wordle. Під час введення повного слова з 5 букв колір поля кожного слова змінюватиметься залежно від його рівня точності. Зелені літери - це літери, які присутні в слові і знаходяться в правильному місці. Жовті літери — це літери, які присутні в слові, але розташовані в іншому місці слова. У слові немає сірих літер. Змініть свій вибір у наступних відгадках і спробуйте уважно подумати, щоб ви могли вгадати правильно з найменшої кількості спроб.

Вебсайт: connectionsgame.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flappy Birdle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.