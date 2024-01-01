Find Words

Find Words

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Вебсайт: connectionsgame.io

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Find Words — весела гра-головоломка з 750 рівнями, гравцям доведеться продемонструвати свій багатий словниковий запас, щоб знайти значущі слова. Коли починається гра «Знайди слова», алфавіт розташовується хаотично. Гравці повинні знаходити літери, розташовані близько одна до одної, і об’єднувати їх у значуще слово. Вам просто потрібно натиснути на першу літеру, а потім перетягнути її до останньої літери, щоб сформувати повне слово. На кожному рівні ви повинні будете знайти відповідну кількість слів. Ви почнете грати на 1 рівні з 5 слів для пошуку. Уважно спостерігайте, щоб знайти їх. Зробіть твердий вибір і обмежте помилки.

Вебсайт: connectionsgame.io

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