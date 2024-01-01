Find The Lost Letter

«Знайди загублену літеру» — це весела гра-головоломка, у якій гравцям потрібно буде спостерігати за заданим зображенням, а потім доповнити пропущені літери в пропусках, щоб створити повне значуще слово. Праворуч є 3 літери, які гра запропонувала гравцеві. Гравцям потрібно лише вибрати одну з цих трьох букв. Тільки одна буква правильна. Правильною літерою буде та буква, яка в поєднанні з іншими заданими літерами утворить слово, яке має повне значення і відповідає даному зображенню. Виконайте всі головоломки з 60 предметами, і вивчити англійську стане легше.

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