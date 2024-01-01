Evil Wordle з 30 порожніми полями, заповніть слова, які відповідають 6 словам і 5 буквам, розшифруйте інформацію за допомогою наданих підказок. Він розпочнеться з того, що користувач введе випадкове слово з п’яти літер. Тоді всі ваші припущення на задній частині мають бути пов’язані зі словом, яке ви спочатку ввели. По суті, Evil Wordle — це гра Wordle із простим геймплеєм, але вимагає від гравця здатності мислити. Це нелегко, коли гравцеві доводиться думати про зв'язок між словами і знаходити відповідь. Це також цікавий і ефективний спосіб як тренувати своє мислення, так і вивчати словниковий запас англійської мови. У цій грі ваша кількість відгадок необмежена. Чим більше слів ви можете вгадати, тим більше слів у вас буде, і тим краще ви станете.

Вебсайт: connectionsgame.io

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