Draw And Pass

Draw And Pass

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Вебсайт: connectionsgame.io

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У Draw And Pass гравцям доведеться намалювати відсутні деталі, щоб скласти пазли. Стимулюйте свою творчість за допомогою цікавих зображень. Draw And Pass надає гравцям більше 50 різних зображень. Це фотографії, які дуже близькі людям у повсякденному житті, як-от їжа, тварини тощо. Але вони не повні, ви повинні доповнити їх, намалювавши відсутні деталі в рамці. зображення. Розширюйте свій творчий потенціал і завершуйте частини, яких бракує, щоб проходити рівні. Ви можете скористатися кнопкою підказки у верхньому правому куті екрана. Перевір свою уяву.

Вебсайт: connectionsgame.io

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