У Draw And Pass гравцям доведеться намалювати відсутні деталі, щоб скласти пазли. Стимулюйте свою творчість за допомогою цікавих зображень. Draw And Pass надає гравцям більше 50 різних зображень. Це фотографії, які дуже близькі людям у повсякденному житті, як-от їжа, тварини тощо. Але вони не повні, ви повинні доповнити їх, намалювавши відсутні деталі в рамці. зображення. Розширюйте свій творчий потенціал і завершуйте частини, яких бракує, щоб проходити рівні. Ви можете скористатися кнопкою підказки у верхньому правому куті екрана. Перевір свою уяву.

Вебсайт: connectionsgame.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Draw And Pass». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.