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DIM Beta

DIM Beta

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Вебсайт: destinyitemmanager.com

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БЕТА-ВЕРСІЯ Destiny Item Manager (DIM) дозволяє гравцям гри Destiny легко переміщати предмети між Опікунами та Сховищем. Мета DIM — дозволити гравцям швидко екіпірувати своїх опікунів. Наша функція Loadouts досягає цього, усуваючи кроки, необхідні вручну під час передачі елементів. Завантаження дають гравцям можливість визначати набори предметів, які вони хочуть отримати від своїх Вартових. Коли вибрано завантаження, DIM перемістить усі предмети, на які посилається завантаження, до опікуна. Якщо предмет був екіпірований іншим опікуном, функція Loadouts замінить цей предмет на подібний предмет, якщо це можливо, щоб дозволити передати предмет Loadout. Одним натисканням кнопки ви можете отримати опікуна, готового до PVP, PVE або рейду. DIM базується на тих самих службах, які використовуються програмою Destiny Companion для переміщення та спорядження предметів. DIM не зможе демонтувати жоден із ваших предметів.

Вебсайт: destinyitemmanager.com

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