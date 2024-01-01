Counter-Strike GO Вас без перебільшення можна назвати одним з найпопулярніших онлайн-стрілялок. Щодня, за статистикою ігрового магазину Steam, в CS:GO грає близько 500-700 тисяч людей. Варто зазначити, що ця цифра не зберігається вже кілька років. Однак справжні «старики» » пам'ятають, що вся епопея почалася з класичної і багатьом відомої Counter-Strike 1.6. Багато юних геймерів навіть не чули про неї, але онлайн версія 1.6 живе, адже, як відомо, класика не старіє.

Вебсайт: play-cs.com

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