Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG — це рольова гра, розроблена Devsisters Corporation, а now.gg дозволяє грати в гру онлайн у вашому браузері. Є ще багато цікавих онлайн-ігор, які ви можете вивчити тут. Грайте в Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. Ласкаво просимо назад у Королівство Cookie у Cookie Run: Kingdom від Devsisters, чарівній стратегічній RPG у всесвіті Cookie Run. Тепер, коли GingerBrave втік із печі злої відьми, йому пора створити команду Печиво та розпочати пошуки, щоб відновити занепале Королівство Печива. Розкрийте правду про крах Королівства та зберіть загін із наймогутніших Кукі Королівства, щоб перемогти темні сили, які хочуть перешкодити ДжинджерБрейву виконати своє призначення. Побудуйте своє королівство печива за допомогою чудових прикрас і смачних частувань. Додайте парки, деревообробні цехи, фабрики та багато іншого. Поверніть славу Королівству печива в найсолодшій пригодницькій RPG!

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