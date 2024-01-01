Будьте готові випробувати свої навички в Connections Puzzle, неймовірно захоплюючій новій версії класичної гри в слова. Думаєте, ви знаєте зв’язки між словами? Ваша мета проста – просто знайти спільну нитку, яка об’єднує 4 абсолютно випадкові слова. Але це далеко не так просто, як здається. Це не будь-які слова, вони складні, нюансовані, зі значеннями, які можуть відправити вас у нескінченні кролячі нори. Вибирайте уважно, тому що один неправильний хід означає, що гра закінчена. З нескінченною кількістю словосполучень головоломки щоразу різні. Вам потрібно буде використовувати кожен куточок свого мозку, аналізуючи тонкі значення та виявляючи незрозумілі зв’язки. Акроніми, синоніми, категорії – це не просто перевірка словникового запасу, це справжня битва розуму. Думаєте, у вас достатньо розумової гнучкості, щоб знайти нитки, які сплітають ці слова? Є лише один спосіб дізнатися. Пориньте в Connections Puzzle і заплутайтеся в павутині слів сьогодні!

Вебсайт: connectionsgame.io

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