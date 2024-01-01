Connections Game

Connections Game

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Вебсайт: connectionsgame.io

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Connections Game — це інтригуюча гра-головоломка, у якій ви переставляєте 16 слів у групи по чотири. Щоб пройти головоломку, гравці повинні з'ясувати зв'язок між певними словами. Проте стережіться; є слова з кількома значеннями, які можуть збити вас з пантелику! Після вибору чотирьох слів гравці можуть перевірити, чи всі вони підходять до групи, яку зазвичай називають «категорією». Категорії можуть з’являтися в різних формах, починаючи від групи повільних тварин і закінчуючи паліндромами (слова, які можна писати вперед і назад однаково, як-от «каяк» і «радар»). Щоб завершити гру «Зв’язки», вам потрібно буде зібрати кожну унцію свого мозку! Щодня нова головоломка стає доступною в Інтернеті, що робить гру Connections чудовим способом почати свій ранок (або закінчити день, якщо ви рано пташка і прокидаєтеся до того, як гра буде оновлена). Якщо однієї недостатньо, ви можете грати в необмежену кількість ігор і вдосконалювати свої навички разом із головоломкою дня!

Вебсайт: connectionsgame.io

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