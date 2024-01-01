Chrono

Chrono

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Вебсайт: connectionsgame.io

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Chrono — це гра Wordle, яка вимагає від гравця знання історичних подій. Ви повинні точно знати, коли відбулися ці події, щоб розмістити їх у логічному хронологічному порядку. Якщо ви не знаєте точний час, вам буде важче, але ви все одно можете грати та переставляти їх у правильному порядку на основі ваших думок, щоб змінити їх послідовність.

Вебсайт: connectionsgame.io

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