Catan Universe

Catan Universe

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Вебсайт: catanuniverse.com

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Грайте у свою улюблену гру CATAN будь-коли та будь-де: оригінальна настільна гра, карткова гра, доповнення та «CATAN – Rise of the Inkas» — усе в одній програмі! Після довгої подорожі великих позбавлень ваші кораблі нарешті досягли узбережжя незвіданого острова. Однак інші дослідники також висадилися на Катані: гонка за заселення острова почалася! Будуйте дороги та міста, вправно торгуйте та станьте лордом чи леді Катану! Вирушайте в подорож до всесвіту Catan і змагайтеся в захоплюючих поєдинках з гравцями з усього світу. Класична настільна гра та карткова гра Catan подарують справжнє настільне відчуття на вашому екрані! Грайте зі своїм обліковим записом Catan Universe на пристрої за вашим вибором: ви можете використовувати свій логін на багатьох настільних і мобільних платформах! Станьте частиною величезної всесвітньої спільноти Catan і змагайтеся з гравцями з усього світу на всіх підтримуваних платформах. Настільна гра: Грайте в базову настільну гру в багатокористувацькому режимі! Приєднайтеся до двох своїх друзів для максимум трьох гравців і зіткніться з усіма викликами в «Прибуття на Катан». Зробіть речі ще більш захоплюючими, розблокувавши повну версію Basegame; доповнення «Cities & Knights» і «Seafarers», кожне для шести гравців. Спеціальний пакет сценаріїв, що містить сценарії «Зачарована земля» та «Великий канал», додає ще більше різноманітності у ваші ігри. Видання гри «Повстання інків» — це ще одне захоплююче випробування для вас, оскільки ваші поселення приречені на загибель у період свого розквіту. Джунглі поглинають ознаки людської цивілізації, і ваші супротивники користуються шансом побудувати своє поселення в бажаному місці. Карткова гра: Зіграйте в вступну гру популярної карткової гри для двох гравців «Catan – The Duel» онлайн безкоштовно або освоїте безкоштовну «Arrival on Catan», щоб назавжди розблокувати одиночний режим проти ШІ. Отримайте повну карткову гру як покупку в грі, щоб зіграти в трьох різних тематичних сетах проти друзів, друзів-фанатів або різних супротивників зі штучним інтелектом і поринути в бурхливе життя на Катані. особливості: - Торгуйте – будуйте – оселяйтеся – Станьте володарем Катану! - Грайте на всіх своїх пристроях з одним обліковим записом. - Вірність оригінальній версії настільної гри «Catan», а також карткової гри «Catan – The Duel» (вона ж «Rivals for Catan») - Створіть свій власний аватар. - Спілкуйтеся з іншими гравцями та створюйте гільдії. - Беріть участь у сезонах і вигравайте чудові призи. - Грайте, щоб отримати численні досягнення та розблокувати нагороди. - Отримуйте додаткові розширення та ігрові режими як покупки в грі. - Розпочніть дуже легко з вичерпним посібником. Безкоштовний контент: - Основні безкоштовні матчі проти двох інших гравців-людей - Вступна гра безкоштовні матчі Catan – The Duel проти гравця-людини - «Прибуття на Катан»: долайте завдання в усіх сферах гри, щоб отримати більше червоних сонць Катану. - Ви можете використовувати Catan suns, щоб грати проти комп'ютера. Ваші жовті сонечка заряджаються самостійно.

Вебсайт: catanuniverse.com

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