Blurdle

Blurdle

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Грати онлайн

Вебсайт: connectionsgame.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blurdle» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У Blurdle гравці матимуть 8 можливостей розшифрувати таємниче слово на основі наданих підказок. Це слова, що містять чотири або п'ять літер. Blurdle має вищий рівень складності, ніж інші ігри Wordle. Тому у гравців буде більше спроб. Крім того, ви можете вибрати складність гри, вибравши довжину загадкового слова. Гравці повинні використовувати підказки, надані після кожної відгадки, щоб знати точне слово, яке слід шукати в наступних відгадках. Ця гра підійде для тих, хто добре мислить і любить міркувати. Це також цікавий спосіб для вас дізнатися та розширити свій словниковий запас.

Вебсайт: connectionsgame.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blurdle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Dirdle

Dirdle

connectionsgame.io

Flappy Birdle

Flappy Birdle

connectionsgame.io

Guess Word

Guess Word

connectionsgame.io

Evil Wordle

Evil Wordle

connectionsgame.io

Casual Crossword

Casual Crossword

connectionsgame.io

WordleGame.org

WordleGame.org

wordlegame.org

Rundle

Rundle

connectionsgame.io

Wordle

Wordle

nytimes.com

Words Game

Words Game

connectionsgame.io

The Hexle

The Hexle

thehexle.io

ABC words

ABC words

connectionsgame.io

Survivle

Survivle

connectionsgame.io

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності