У Blurdle гравці матимуть 8 можливостей розшифрувати таємниче слово на основі наданих підказок. Це слова, що містять чотири або п'ять літер. Blurdle має вищий рівень складності, ніж інші ігри Wordle. Тому у гравців буде більше спроб. Крім того, ви можете вибрати складність гри, вибравши довжину загадкового слова. Гравці повинні використовувати підказки, надані після кожної відгадки, щоб знати точне слово, яке слід шукати в наступних відгадках. Ця гра підійде для тих, хто добре мислить і любить міркувати. Це також цікавий спосіб для вас дізнатися та розширити свій словниковий запас.

Вебсайт: connectionsgame.io

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