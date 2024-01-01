ABC words

ABC words

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ABC Words представить серію словників, і гравцям потрібно буде вибрати 1 із 3 зображень, які відповідають заданому словниковому запасу. ABC Words — цікава гра-головоломка, мета якої — допомогти гравцям розпізнати більше словникового запасу. Коли ви почнете грати, угорі з’явиться словникове слово разом із 3 зображеннями, які відповідають 3 різним варіантам нижче. Гравець вибере одне з цих трьох зображень, якщо ви вважаєте, що воно відповідає значенню наведеного вище слова. Ви також можете пропустити цю головоломку, натиснувши кнопку вперед на екрані. Гра вимагає від гравців здатності розуміти багатий і різноманітний словниковий запас.

Вебсайт: connectionsgame.io

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