WebCatalog для Windows

Оптимізуйте робочі процеси за допомогою десктопних застосунків і просторів

Забудьте про роздратування від плутанини у безлічі вкладок браузера! WebCatalog дозволяє легко перетворити ваші улюблені вебзастосунки на прості й зручні десктопні програми, які допоможуть вам оптимізувати робочий процес і підвищити продуктивність. Насолоджуйтесь можливістю не відволікатися на незручні дрібниці та зосередитися на найважливішому.

Крім того, WebCatalog дозволяє керувати, організовувати й групувати кілька облікових записів і програм за допомогою просторів — без потреби перемикатися між браузерами, щоб увійти в усі акаунти.

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