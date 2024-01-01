Ми вважаємо, що розвиток вашого місцевого бізнесу не потребує багато програмного забезпечення чи дорогого маркетингу. ZyraTalk допомагає місцевим компаніям, які надають послуги, налагоджувати кращі стосунки зі своїми клієнтами та розвиватися з 2017 року. Наш перший у світі механізм зростання використовує спеціальний веб-чат, SMS, маркетинг електронною поштою разом зі штучним інтелектом для покращення стосунків із клієнтами до та після продажу, щоб ваші клієнти продовжували приходити назад. Якщо ви втомилися від високих витрат на залучення клієнтів і хочете, щоб ваш місцевий бізнес процвітав, ZyraTalk для вас.

Вебсайт: zyratalk.com

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