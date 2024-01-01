ZyraTalk

ZyraTalk

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: zyratalk.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ZyraTalk» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ми вважаємо, що розвиток вашого місцевого бізнесу не потребує багато програмного забезпечення чи дорогого маркетингу. ZyraTalk допомагає місцевим компаніям, які надають послуги, налагоджувати кращі стосунки зі своїми клієнтами та розвиватися з 2017 року. Наш перший у світі механізм зростання використовує спеціальний веб-чат, SMS, маркетинг електронною поштою разом зі штучним інтелектом для покращення стосунків із клієнтами до та після продажу, щоб ваші клієнти продовжували приходити назад. Якщо ви втомилися від високих витрат на залучення клієнтів і хочете, щоб ваш місцевий бізнес процвітав, ZyraTalk для вас.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: zyratalk.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ZyraTalk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Zendesk

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zendesk.com

Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

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zoho.com

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