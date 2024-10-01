Альтернативи - Zynq

The Receptionist

thereceptionist.com

Ресепшніст для iPad розроблено, щоб допомогти заспокоїти хаос відвідувачів у вашому офісі. Наша система виконує такі завдання, як реєстрація гостей і сповіщення, зберігання інформації про відвідувачів і друк бейджів, щоб ви могли зосередитися на створенні більш значущих зв’язків зі своїми відвідувач...