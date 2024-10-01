Альтернативи - Zynq
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper надає передовим компаніям та їхнім працівникам цифрові рішення, необхідні для найкращої роботи. Заснована в 2012 році мобільна платформа Beekeeper була розроблена та створена для безстільних працівників, які, незважаючи на те, що становлять 80% робочої сили в усьому світі, постійно відчува...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Verkada
verkada.com
Verkada — найбільша у світі компанія, що займається платформою фізичної безпеки B2B. Лише Verkada пропонує шість лінійок продуктів — камери відеоспостереження, контроль доступу, датчики навколишнього середовища, сигналізації, робочі місця та домофони — інтегровані в єдину хмарну програмну платформу....
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці,...
Autonix
autonix.io
Autonix — це інтерфейс генератора динамічного QR-коду з можливістю відстеження з серверною частиною рішення для керування відвідувачами. Ми дозволяємо компаніям збирати та переглядати дані про відвідування за допомогою потужної інформаційної панелі, яка звітує про важливі KPI. Наші параметри реєстра...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — це єдине повністю інтегроване рішення, яке об’єднує все, що вам потрібно для керування та оптимізації вашого робочого місця, від бронювання столу та кімнати до керування доставкою та уніфікованої аналітики зайнятості. Envoy переосмислив те, як компанії приймають відвідувачів, покра...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi — це провідна в галузі система фізичної безпеки для сучасних об’єктів. Озброєння членів вашої команди системою доступу без ключа дає більше, ніж усунення ключів — це створює яскраву офісну культуру. Наша проста веб-панель і проста у використанні програма заощаджують час адмініст...
CalendarHero
calendarhero.com
Плануйте кожну зустріч швидше. Розумне програмне забезпечення для сучасного бізнесу. Зустрічі потребують часу, але планування – ні.
Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забе...
Desk.ly
desk.ly
► Легко керуйте офісними робочими станціями онлайн за допомогою desk.ly ✓ Просте та нескладне рішення для спільного використання робочого столу ✓ Зареєструйтеся зараз і протестуйте його безкоштовно!
Securly
securly.com
Справжня хмара. Всі пристрої. Забезпечте безпеку своїх учнів на всіх пристроях за допомогою фірмового хмарного веб-фільтра Securly. Отримуйте повну видимість активності в Інтернеті, завантажуйте або надсилайте звіти електронною поштою та отримуйте сповіщення про позначений вміст за допомогою найдоск...
deskbird
deskbird.com
deskbird – це програма для керування робочим місцем, яка ставить співробітників на перше місце. Платформа забезпечує плавну та зручну роботу, дозволяючи користувачам легко перевіряти зайнятість офісу та відповідно коригувати свій графік. Лише за 2 кліки ви можете забронювати робочий стіл у мобільном...
The Receptionist
thereceptionist.com
Ресепшніст для iPad розроблено, щоб допомогти заспокоїти хаос відвідувачів у вашому офісі. Наша система виконує такі завдання, як реєстрація гостей і сповіщення, зберігання інформації про відвідувачів і друк бейджів, щоб ви могли зосередитися на створенні більш значущих зв’язків зі своїми відвідувач...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — це глобальний постачальник програмного забезпечення з восьмирічним досвідом, який допомагає тисячам компаній спростити гнучке та гібридне управління робочим місцем. Ми допомагаємо компаніям перейти від традиційних офісних середовищ до гібридних із простим у налаштуванні та використовуємо...
Whatspot
whatspot.app
Підніміть свій робочий простір до нових висот за допомогою Whatspot. Ідеально підходить для компаній, коворкінгів, університетів і державних установ, ми пропонуємо динамічне рішення для всіх ваших потреб у бронюванні – від робочих столів до кімнат (для переговорів) і паркувальних місць, залишаючись ...
Comeen
comeen.com
Comeen Play — це платформа цифрових вивісок корпоративного рівня для внутрішньої та оперативної комунікації. Розроблене для великих підприємств рішення дозволяє транслювати вміст вашим командам одним клацанням миші. Імпортуйте або створюйте власний вміст із шаблонів і легко керуйте всіма правами кор...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell — це платформа для черги та бронювання, розроблена для завантажених місць надання послуг, яка гарантує, що відвідувачі прибувають у потрібне місце, у потрібний час і повністю готові до обслуговування. Наші основні варіанти використання включають: - Керування чергою: замініть фізичні склади ...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo — це просте у використанні рішення для бронювання столів для співпраці на гібридному робочому місці. Керувати змінами важко. Таким чином, Tribeloo дозволяє легко об’єднати співробітників і оптимізувати ваше гібридне робоче місце.- Просте налаштування та інтуїтивно зрозуміле використання.
Yoffix
yoffix.com
Хочете оптимізувати використання офісу та створити щасливе гібридне робоче середовище, яке подобається співробітникам? Завдяки нашій орієнтованій на людей платформі робочого місця співробітники можуть легко планувати робочі дні та бронювати спільні робочі столи, кімнати та паркувальні місця, а компа...
Duome
duome.co
Duome — це інтелектуальна платформа планування для гібридних робочих команд, яка покращує співпрацю та використання офісу завдяки рекомендаціям щодо найкращого місця для виконання поточного завдання на основі людей, яких вам потрібно побачити, і роботи, яку потрібно виконати.
Teamgo
teamgo.co
Ми використовуємо Teamgo вже 15 місяців і виявили його безцінну допомогу в управлінні відвідувачами». – С. Морріс – Landmark Teamgo змінить ваше уявлення про керування відвідувачами. Вразіть гостей простим у користуванні сенсорним екраном. у рішенні, яке виглядає професійним, простим у налаштуванні ...
Nibol
nibol.com
Nibol — це проста у використанні програма, яка поєднує систему управління офісом із робочими місцями, які можна бронювати. Це дає працівникам свободу працювати будь-де, будь то офіс компанії, їхній дім чи коворкінг.
Eden Workplace
eden.io
Eden — це всеосяжна платформа SaaS, створена для того, щоб допомогти робочим місцям, персоналу та ІТ-командам творити чудеса. Eden пропонує зручні інструменти для роботи на робочому місці, розроблені з урахуванням досвіду співробітників і нового світу роботи. Набір продуктів включає бронювання за ст...
Joan
getjoan.com
Joan — це комплексна система управління робочим місцем, призначена для оптимізації використання робочого простору, підвищення продуктивності співробітників і оптимізації різних аспектів офісного адміністрування. Чому Джоан: - Комплексні рішення: з легкістю керуйте кімнатами, столами, активами та від...
Optix
optixapp.com
Optix дає змогу сучасним провідним операторам коворкінгу досягти успіху завдяки технологічній платформі, орієнтованій на дизайн, і зручній у використанні. Автоматизуйте свої операції, залучайте свою спільноту та розвивайте свій бізнес за допомогою досвіду на базі Optix.
Conferfly
conferfly.com
Програмне забезпечення Web App для ваших конференц-залів, яке працює з календарями G Suite/Microsoft Office 365. Conferfly заощадить час, гроші та зробить ваші зустрічі більш продуктивними. для отримання додаткової інформації дивіться https://conferfly.com
Poppulo
poppulo.com
Уявіть собі, що ви доносите саме те повідомлення, яке потрібно кожній людині — саме як, коли та де це для неї найбільше важливо. Повідомлення ефективніші, якщо вони релевантні, персоналізовані та піддаються вимірюванню. Poppulo робить це легко. Платформа Poppulo Harmony допомагає корпоративним орган...
HealthBoxHR
healthboxhr.com
Спростіть управління персоналом за допомогою HealthBoxHR. Наша платформа дозволяє керувати нарахуванням заробітної плати, лікарняними, табелями обліку робочого часу тощо в одному зручному місці. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона задоволених користувачів і подивіться, як HealthBoxHR може допомогти вам...